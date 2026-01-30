Жеребьевка дополнительного раунда play-off Лиги чемпионов
«Боруссия» (Германия, Дортмунд) — «Аталанта» (Италия)
«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия)
«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания)
«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия)
«Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия)
«Монако» (Франция) — ПСЖ (Франция)
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия)
«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)
Первые матчи пройдут 17 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 24 февраля.