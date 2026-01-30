Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жеребьевка дополнительного раунда play-off Лиги чемпионов

«Боруссия» (Германия, Дортмунд) — «Аталанта» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания)

«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия)

«Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия)

«Монако» (Франция) — ПСЖ (Франция)

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)

Первые матчи пройдут 17 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 24 февраля.

  Газета «Коммерсантъ» №16 от 31.01.2026, стр. 4

