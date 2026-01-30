Государственные органы стали чаще жаловаться в Конституционный суд

Государственные органы стали чаще обращаться в Конституционный суд (КС), следует из утвержденного КС обзора практики за 2025 год. Если в 2024 году зафиксировали 36 таких обращений, то в 2025-м их было уже 42, то есть рост составил более 16%. А по сравнению с 2021 годом число обращений госорганов в КС выросло почти вдвое.

Стабильным остается число обращений органов местного самоуправления: в прошлом году их было 26 — на одно меньше, чем в 2024-м. В то же время количество поступающих от граждан и юридических лиц жалоб сократилось с 13 тыс. до 11 тыс. Как отмечают в секретариате суда, оценка содержания поступивших жалоб и запросов свидетельствует о том, что снижение произошло в основном за счет «явно неподведомственных обращений».

Влияние на количество обращений оказывает и увеличение размера судебных пошлин, ведь одним из условий жалобы в КС является прохождение всех нижестоящих инстанций. Вместе с тем, отмечают в КС, в 2025 году было зафиксировано наибольшее за последние годы количество обращений, поступивших в электронном виде: таковых оказалось 2137, то есть примерно пятая часть всех обращений.

Подробнее о статистике обращений в КС в 2025 году — в материале «От добра суда не ищут».

Анастасия Корня