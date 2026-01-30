Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Удмуртии в выходные дни

В выходные дни в Удмуртии сохранится снежная погода, но интенсивность осадков понизится. Ожидается похолодание до -22°C, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Завтра, 31 января, в южных районах республики отметится продолжительный умеренный снег, в центральных и некоторых северных районах — небольшой. На крайнем севере региона существенных осадков не предвидится. Утром столбик термометра опустится до -16°C (на севере — до 21°C), к обеду потеплеет до -14°C (на севере — до -19°C).

«1 и 2 февраля вся территория Удмуртии вновь окажется под влиянием атмосферного фронта, ожидается продолжительный умеренный снег. На дорогах предвидится “снежная каша” и снежные заносы»,— прогнозируют синоптики.

В воскресенье, 1 февраля, ночью температура воздуха составит до -17°С (на севере — до -22°С), днем — до -11°С (на севере — до -16°С).

В понедельник, 2 февраля, температурный фон в ночные часы установится до 12°С (на севере и северо-востоке — до -17°С), в дневные — повысится до -8°С.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели в республике значительно похолодает.

Напомним, за прошедшие сутки в Удмуртии был побит суточный рекорд по количеству выпавших ресурсов. В городе выпало 12 мм осадков — от 4 до 18 см снега — и составило 37% месячной нормы.