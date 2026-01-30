В Ижевске обновился суточный рекорд по количеству выпавшего снега

В Ижевске обновился суточный рекорд по количеству осадков: с 28 по 29 января в городе выпало 12 мм снега, что составляет 37% от месячной нормы. Как сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра, прошлый рекорд был установлен в 2007 году. Тогда ижевская метеостанция зафиксировала 9,5 мм осадков.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, 30 января школы Ижевска ушли на дистанционное обучение. К вечеру 29 января для уборки дорожной сети региона от снега было мобилизовано более 500 спецмашин. Днем в этот день из-за непогоды в столице Удмуртии фиксировались 9-балльные пробки, общественный транспорт двигался с задержкой до 40 минут.