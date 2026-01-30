«Великолукский мясокомбинат» продает колесо обозрения за 60 млн рублей

На площадке Avito появилось объявление о продаже колеса обозрения за 60 млн руб. из санкт-петербургского парка развлечений «Диво-Остров», которым владеет предприниматель Владимир Подвальный. Объявление разместило мясоперерабатывающее предприятие господина Подвального — «Великолукский мясокомбинат».

Согласно описанию на площадке, 55-метровый аттракцион произвела итальянская компания Moser's Rides в 2013 году. Колесо обозрения весом 223 тонны обладает пропускной способностью 1850 человек в час. Ширина конструкции достигает 19,98 м, длина — 35,9 м.

В 2025 году в «Диво-Острове» установили новое 70-метровое колесо обозрения, изготовленное в Китае, сообщал Владимир Подвальный «Фонтанке». По словам предпринимателя, предыдущий аттракцион решили заменить из-за того, что ему «много лет».