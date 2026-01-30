Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый этап дублера Оренбургского тракта завершат в 2026 году

Первый этап строительства дублера Оренбургского тракта в Лаишевском районе Татарстана планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил по видеосвязи министр транспорта России Андрей Никитин на заседании коллегии Миндортранса республики.

Первый этап дублера Оренбургского тракта завершат в 2026 году

Первый этап дублера Оренбургского тракта завершат в 2026 году

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Первый этап дублера Оренбургского тракта завершат в 2026 году

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

В том же году власти намерены приступить к реализации еще пяти этапов проекта.

«Мы приступили к совершенно новому объекту — это Лаишевский узел, который будет являться дублером Оренбургского тракта. Наверное, уже через пару лет наши жители почувствуют на себе это облегчение, но потерпеть нам придется», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Кроме того, по сообщению Никитина, в 2026 году предполагается завершить реконструкцию федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке с 20-го по 43-й километр, включая обход поселка Сокуры.

По словам министра, в республике продолжается капитальный ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» на участке с 15-го по 28-й километр с увеличением количества полос движения.

Ранее сообщалось, что строительство части дублера Оренбургского тракта в Татарстане оценили в 14 млрд руб.

Анна Кайдалова