Первый этап дублера Оренбургского тракта завершат в 2026 году
Первый этап строительства дублера Оренбургского тракта в Лаишевском районе Татарстана планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил по видеосвязи министр транспорта России Андрей Никитин на заседании коллегии Миндортранса республики.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
В том же году власти намерены приступить к реализации еще пяти этапов проекта.
«Мы приступили к совершенно новому объекту — это Лаишевский узел, который будет являться дублером Оренбургского тракта. Наверное, уже через пару лет наши жители почувствуют на себе это облегчение, но потерпеть нам придется», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
Кроме того, по сообщению Никитина, в 2026 году предполагается завершить реконструкцию федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке с 20-го по 43-й километр, включая обход поселка Сокуры.
По словам министра, в республике продолжается капитальный ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» на участке с 15-го по 28-й километр с увеличением количества полос движения.
Ранее сообщалось, что строительство части дублера Оренбургского тракта в Татарстане оценили в 14 млрд руб.