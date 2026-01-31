Сделки, обмены и войны: как 13 колоний стали 50 штатами

С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании и даже необходимости получить контроль над Гренландией. Остров предлагается завоевать или купить, сделав 51-м штатом. “Ъ” напоминает, как за 250 лет своего существования США увеличивались в размерах и что этому способствовало.

1775 год. 13 колоний Колонизация Америки в первые 100 лет после открытия нового континента Христофором Колумбом в 1492 году шла в основном по инициативе Испании. Уже к середине XVI века были уничтожены империи ацтеков и инков, а границы Испанской империи простирались от современной Канады до мыса Горн. К XVII веку Испания утратила статус главной европейской сверхдержавы, и пальму первенства в деле колонизации Нового Света переняли Англия, Франция и Голландия. В 1607 году на восточном побережье Северной Америки была основана первая английская колония — Виргиния, названная в честь «королевы-девственницы» Елизаветы I. В последующие 75 лет рядом выросли еще 12 колоний — Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк (первоначально назывался Нью-Амстердам), Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В середине XVIII века между метрополией и колониями возникли трения. Британская корона начала душить колонистов налогами и поборами. Налог на чай 1773 года привел к бойкоту британских товаров и «Бостонскому чаепитию», а попытка Лондона усилить свою роль в управлении колониями — к созданию в 1775 году Континентального конгресса, органа, который вскоре назначил уроженца Виргинии Джорджа Вашингтона командующим американским ополчением и взял на себя роль национального правительства в ходе разгорающейся Войны за независимость.

1783 год. Соединенные Штаты 4 июля 1776 года на созванном в Пенсильвании II Континентальном конгрессе 56 представителей 13 колоний подписали документ, не имевший прецедента в истории,— Декларацию независимости. Потомки первых переселенцев объявили, что отныне не считают себя связанными узами с британской короной, и нарекли себя государствами (the States). Война за независимость шла восемь лет и окончилась победой колонистов в 1783 году. Великобритания признала 13 колоний и уступила США земли вплоть до реки Миссисипи. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Достался новому государству и Старый Северо-Запад — регион, который до войны был частью индейской резервации. Прежде чем начать осваивать эти владения, американцам пришлось десять лет воевать с индейскими племенами, получив в итоге контроль над землями сегодняшних штатов Огайо и Индиана. В 1791 году в качестве 14-го штата к США присоединилась расположенная на северо-востоке и до тех пор независимая Республика Вермонт (нынешний штат Вермонт).

1803 год. Луизиана Еще в XVII веке французская монархия начала колонизацию обширного региона в центре американского континента, назвав ее Луизианой в честь короля Франции Людовика XIV. После поражения Франции в Семилетней войне (1756–1763) ее колонии в Новом Свете поделили между собой Англия и Испания. Последней отошла Луизиана. Стремясь к восстановлению и расширению колониальной империи, первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт в 1800 году договорился с Испанией о возвращении Луизианы, однако уже в 1803-м продал ее США за $15 млн — деньги срочно требовались на подготовку к очередной войне с Великобританией в Старом Свете. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поначалу американцы хотели завладеть Новым Орлеаном, чтобы контролировать Миссисипи — одну из главных водных артерий Северной Америки, а в итоге увеличили свою территорию почти вдвое. Территория площадью 2,14 млн кв. км поделена теперь между 13 штатами. Миссури, Северная Дакота, Вайоминг и Колорадо обеспечат страну углем. В Южной Дакоте будут добывать золото, в Монтане найдут крупные месторождения меди, в Миннесоте — железную руду, а в Небраске, Канзасе, Луизиане, Оклахоме и Арканзасе — газ и нефть. Кроме того, посланная президентом США Томасом Джефферсоном (1801–1809) экспедиция под руководством офицеров Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка отыскала речной путь к Тихому океану и привезла в Вашингтон кипу договоров о дружбе с местными индейскими племенами. С тех пор американские поселенцы начали осваивать Дикий Запад.

1818 год. 49-я параллель В 1817 году президентом США был избран Джеймс Монро, который в бытность специальным послом президента Джефферсона помог договориться о выгодной покупке Луизианы. В международных делах он выступал за политику примирения с Британской империей и политику экспансии — против империи испанской. В 1818 году в Лондоне был подписан договор, определивший государственную границу между США и центральной частью Британской Северной Америки (территория нынешней Канады). Для простоты граница была спрямлена и прошла по 49-й параллели от Великих озер до Скалистых гор. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Части бывшей Французской Луизианы были отданы Великобритании, а долина Красной реки британской Земли Руперта оказалась во владении США (части нынешних штатов Миннесота и Северная Дакота). Кроме того, расположенная западнее Скалистых гор вплоть до побережья Тихого океана Орегонская земля по договору подлежала американо-британскому «совместному использованию».

1819 год. Флорида США давно хотели получить контроль над полуостровом Флорида (исп. florida — «цветущая»). Одноименную колонию в начале XVI века основала испанская корона. Еще в 1810 году Штаты аннексировали часть Западной Флориды: во-первых, чтобы предотвратить набеги на американские поселения индейцев-семинолов, которых Испания контролировать была не в силах, во-вторых, чтобы восстановить территориальную справедливость — американцы считали этот регион частью Луизианской покупки. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя девять лет, в 1819 году, был заключен договор Адамса—Ониса, согласно которому Испания, ослабленная наполеоновскими войнами и растущим сепаратизмов в колониях, передала США всю Флориду (нынешняя территория штата Флорида и часть территории Миссисипи и Алабамы). В обмен американские власти пообещали заплатить компенсации всем испанцам, которые владели недвижимостью или землей во Флориде. За четыре года они получили около $5,5 млн. Договор также определил границу между США и вице-королевством Новая Испания.

1845 год. Техас В начале XIX века большинство испанских колоний в Америке завоевали независимость, покуда сама Испания переживала глубокий социально-экономический упадок. Не стала исключением и Мексика — испанская корона признала ее суверенитет в 1821 году. В 1822-м страна стала империей, а уже через год — республикой. Спустя десятилетие свою войну за независимость начал мексиканский штат Техас, добившись в 1836-м отделения и изъявив желание присоединиться к США. Отношения между США и Мексикой обострились еще в 1820-х, когда развернулась кампания по заселению Техаса выходцами из южных штатов, однако американская администрация долгое время не желала становиться на чью-либо сторону в мексиканско-техасском конфликте. Несмотря на частичное международное признание Республики Техас, мексиканское правительство продолжало рассматривать ее как свою мятежную территорию. В 1845 году после ожесточенных споров Конгресс принял резолюцию о присоединении Техаса — в 28-й штат вступили американские войска, а в марте 1846-го вторглись на территорию Мексики. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Техас — первое и до сих пор единственное международно признанное независимое государство, напрямую принятое в состав США в качестве равноправного члена союза. Территория республики в момент присоединения охватывала земли, которые сейчас являются частями штатов Колорадо, Канзас, Нью-Мексико, Техас, Вайоминг, Юта и Оклахома.

1846 год. Орегонская земля В 1846 году США и Великобритания подписали Орегонский договор, который установил границу между американскими и английскими владениями в примыкающем к Тихому океану регионе на северо-западе Северной Америки. На Орегонскую землю в разные годы претендовали Франция, Испания и даже Российская империя — в 1821 году Александр I издал указ, которым де-юре расширил российские владения в Америке до 51-й параллели. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на желание части конгрессменов присоединить всю спорную территорию вплоть до южной границы Русской Америки (Аляски), начавшаяся война с Мексикой придала США стремления договориться по Орегону миром. Границу установили по 49-й параллели, при этом остров Ванкувер остался целиком за Британской Северной Америкой. На территории Орегонской земли в итоге расположились штаты Орегон, Айдахо и Вашингтон.

1848 год. Мексика Война с Мексикой шла два года. В 1847 году американцы захватили Мехико, в следующем году начались переговоры. До войны Мексика занимала пространства, в два с лишним раза превышающие размеры ее нынешней территории. По мирному договору Гвадалупе—Идальго страна отказалась от Верхней Калифорнии и Новой Мексики — земель современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В качестве компенсации США обязались выплатить 15 млн песо за ущерб, нанесенный мексиканской территории во время войны и взяли на себя $3,25 млн долга правительства Мексики гражданам США. Мексика потеряла 55% государственной территории, США приросли на 15%. К моменту заключения мирного договора около 100 тыс. мексиканских граждан жили на земле, отданной Мексикой. В течение года лишь 10% вернулось в Мексику.

1853 год. Покупка Гадсдена После окончания Американо-мексиканской войны президент железнодорожной компании Южной Каролины Джеймс Гадсден задумал построить трансконтинентальную железнодорожную дорогу, которая должна была проходить по мексиканской территории. В 1853 году президент США Франклин Пирс назначил Гадсдена посланником в Мексике, после чего тот договорился о покупке приграничной территории площадью 120 тыс. кв. км (сегодня — части штатов Аризона и Нью-Мексико). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сначала господин Гадсден хотел купить чуть ли не треть Мексики, включая весь Калифорнийский полуостров. Планы не сбылись — против выступила не только мексиканская сторона, но и многие сенаторы в американском Конгрессе. Сделка обошлась в $10 млн и окончательно сформировала границу двух стран.

1867 год. Русская Америка Первой активно колонизировать Аляску (слово произошло от алеутской идиомы alaxsxaq, означающей «материк») начала Российская империя в XVIII веке. В 1772 году на алеутском острове Уналашке было основано первое торговое русское поселение, в 1799 году указом императора Павла I была основана Российско-американская компания, которая фактически управляла американскими территориями в регионе — Аляской, Алеутскими островами, архипелагом Александра. Продать неприбыльную и труднодоступную территорию, на которой к середине XIX века постоянно проживало около 500 русских поселенцев, советовали еще Николаю I — в условиях начавшейся Крымской войны (1853–1856) это бы укрепило позиции России на азиатском побережье Тихого океана. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Договорились уже при Александре II, в 1867 году. Североамериканские земли Российской империи общей площадью около 1,52 млн кв. км достались Вашингтону за $7,2 млн. Лишь в 1959 году Аляска была принята в состав США в качестве 49-го штата. Сегодня это крупнейший штат — 17,5% от территории страны. Поначалу в Сенате США сомневались в целесообразности покупки на фоне ослабленности страны после гражданской войны. Позже на Аляске обнаружат золото и минеральные ресурсы, и сделку признают главным достижением администрации 17-го президента США Эндрю Джонсона.

Заморская экспансия Во второй половине XIX века США приступили к расширению вне континента. В 1856 году Конгресс принял закон, позволявший американским гражданам завладевать островами с залежами гуано (разложившиеся остатки помета птиц — хорошее удобрение), расположенными где угодно вне юрисдикции других государств и не имеющими законных владельцев или местного населения. В соответствии с законом были выдвинуты притязания более чем на 50 островов, сегодня во владении США остаются шесть. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1898 году завершилась американо-испанская война за Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. По ее итогам страны заключили Парижский мирный договор: в обмен на $20 млн Испания передала под контроль США Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам. В результате США стали доминировать в Карибском регионе. В 1898 году США совместным постановлением палат Конгресса оформили аннексию Гавайев. В 1959 году Гавайские острова стали 50-м по счету штатом. В 1917 году, во время Первой мировой войны, американцы выкупили у Дании Виргинские острова за $25 млн. После Второй мировой войны в Микронезии была образована подопечная территория ООН Тихоокеанские острова под руководством США. Спустя 40 лет Северные Марианские Острова стали территорией США, Республика Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Республика Палау получили статус «свободной ассоциации» с США — формальную независимость, кроме вопросов обороны и внешней политики.

Автор-составитель: Андрей Егупец