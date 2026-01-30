Удмуртия заняла 10-е место в ПФО по числу банкротств физлиц и ИП в 2025 году

5,3 тыс. физлиц и ИП в Удмуртии прошли через процедуру банкротства в 2025 году, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в докладе портала «Федресурс», с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия». Число банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств за указанный период сократилось на 47,2% — до 36.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как подсчитал «РБК», по числу банкротств физлиц и ИП республика заняла 10-е место в ПФО. Среди регионов ПФО лидирующие места заняли Башкортостан (16,6 тыс.), Самарская область (15,4 тыс.) и Татарстан (14,6 тыс.). Регионом с самым низким числом банкротств оказалась Мордовия (1,9 тыс.).

В докладе отмечается рост числа внесудебных банкротств физлиц и ИП в Удмуртии на 14,5% — до 1,6 тыс. случаев. По этому показателю республика заняла 3-е место в ПФО. Выше находятся Башкортостан (2,3 тыс.) и Оренбургская область (2,2 тыс.) Наименьшее число внесудебных банкротство в ПФО наблюдается в Ульяновской области — 308.

Напомним, за три года в Удмуртии снизилось число человек, находящихся за чертой бедности. В 2024 году насчитывалось 95,8 тыс. таких жителей, что на 40,6% меньше, чем в 2021-м.