За три года число жителей Удмуртии за чертой бедности снизилось на 40%

Число жителей Удмуртии, находящихся за чертой бедности, уменьшилось с 2021 по 2024 годы на 40,6%, до 95,8 тыс. человек. Республика находится на седьмой строчке рейтинга регионов по динамике сокращения нуждающихся. К таким выводам пришло аналитическое агентство «ПромРейтинг» по данным Росстата.

«По данным за 2024 год, количество россиян с денежными доходами ниже уровня бедности существенно снизилось. За три года по стране в целом этот показатель уменьшился на 37,2%, за пятилетний период — на 44%»,— говорится в сообщении. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», в РФ насчитывалось 10,3 млн таких граждан.

Максимальное сокращение количества нуждающихся за три года зафиксировали Чукотском автономном округе, на 45,6%. Следом за ним расположились Орловская и Смоленская области, там значение снизилось на 45,2 и 44,3% соответственно.

В топ-3 регионов с максимальным числом людей за чертой бедности попали Москва, Московская область и Краснодарский край. В них насчитывается 529,5, 423,7 и 411 тыс. граждан с доходами ниже прожиточного минимума соответственно. Меньше всего нуждающихся насчитывается в Чукотском автономном округе — 1,8 тыс. человек.

