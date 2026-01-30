Чем известен Кевин Уорш
Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Чем известен бывший самый молодой член совета управляющих ФРС — в справке “Ъ”.
Кевин Уорш
Фото: Ann Saphir / File Photo / Reuters
Кевин Максвелл Уорш родился 13 апреля 1970 года в городе Олбани (штат Нью-Йорк, США), в 1992 году окончил Стэнфордский университет со степенью бакалавра по общественной политике, а в 1995 году получил юридическое образование в Гарвардской школе права с углубленным изучением экономики и регуляторной политики. Изучал рыночную экономику и экономическую политику в программах Гарвардской школы бизнеса и Массачусетского технологического института.
В 1995–2002 годах работал в инвестиционном банке Morgan Stanley & Co., где специализировался на теме слияний и поглощений, дослужился до должности исполнительного директора.
В 2002 году был назначен специальным помощником президента США по экономической политике и исполнительным секретарем Национального экономического совета в администрации Джорджа Буша-младшего. Занимался вопросами внутреннего финансового регулирования, банковской политики и защиты потребителей, а также координировал взаимодействие с федеральными регулирующими органами.
С 2006 по 2011 год работал членом совета управляющих ФРС, став самым молодым в истории членом правления агентства (назначен в 35 лет). Сыграл ключевую роль в стабилизации финансовой системы страны во время мирового кризиса 2008 года.
После ухода из ФРС работал старшим научным сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете и преподавателем в Стэнфордской школе бизнеса, был членом совета директоров в ряде компаний. В 2016 году участвовал в бизнес-форуме, организованном избранным президентом страны Дональдом Трампом для предоставления стратегических и политических консультаций по экономическим вопросам.
