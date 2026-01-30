Чем известен Кевин Уорш

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Чем известен бывший самый молодой член совета управляющих ФРС — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Уорш

Фото: Ann Saphir / File Photo / Reuters Кевин Уорш

Фото: Ann Saphir / File Photo / Reuters

Кевин Максвелл Уорш родился 13 апреля 1970 года в городе Олбани (штат Нью-Йорк, США), в 1992 году окончил Стэнфордский университет со степенью бакалавра по общественной политике, а в 1995 году получил юридическое образование в Гарвардской школе права с углубленным изучением экономики и регуляторной политики. Изучал рыночную экономику и экономическую политику в программах Гарвардской школы бизнеса и Массачусетского технологического института.

В 1995–2002 годах работал в инвестиционном банке Morgan Stanley & Co., где специализировался на теме слияний и поглощений, дослужился до должности исполнительного директора.

В 2002 году был назначен специальным помощником президента США по экономической политике и исполнительным секретарем Национального экономического совета в администрации Джорджа Буша-младшего. Занимался вопросами внутреннего финансового регулирования, банковской политики и защиты потребителей, а также координировал взаимодействие с федеральными регулирующими органами.

С 2006 по 2011 год работал членом совета управляющих ФРС, став самым молодым в истории членом правления агентства (назначен в 35 лет). Сыграл ключевую роль в стабилизации финансовой системы страны во время мирового кризиса 2008 года.

После ухода из ФРС работал старшим научным сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете и преподавателем в Стэнфордской школе бизнеса, был членом совета директоров в ряде компаний. В 2016 году участвовал в бизнес-форуме, организованном избранным президентом страны Дональдом Трампом для предоставления стратегических и политических консультаций по экономическим вопросам.