Состоялась жеребьевка дополнительного раунда play-off Лиги Европы

30 января в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка дополнительного раунда play-off Лиги Европы — второго по рангу еврокубка. По ее итогам были сформированы следующие пары:

«Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия); «Панатинаикос» (Афины, Греция) — «Виктория» (Пльзень, Чехия); «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Генк» (Бельгия); ПАОК (Салоники, Греция) — «Сельта» (Виго, Испания); «Селтик» (Глазго, Шотландия) — «Штутгарт» (Германия); «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия); «Бранн» (Берген, Норвегия) — «Болонья» (Италия); «Лилль» (Франция) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).

Победители первой и пятой пар получат в соперники на стадии 1/8 финала получат команду из Португалии: либо «Порту», либо «Брагу». Победителям второй и шестой пар достанется либо датский «Мидтьюлланн», либо испанский «Бетис». Победителям третьей и седьмой пар — либо немецкий «Фрайбург», либо итальянская «Рома». Победителям четвертой и восьмой пар — либо французский «Лион», либо английская «Астон Вилла».

Первые матчи состоятся 19 февраля, ответные — 26 февраля. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле.

Арнольд Кабанов