Великобритания хочет вслед за ЕС запретить Корпус стражей исламской революции

Великобритания собирается принять закон, позволяющий запретить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Требования этого усилились в условиях участия КСИР в подавлении недавних массовых протестов в стране.

Британское Министерство внутренних дел подтвердило газете The Times, что готовит законопроект, который позволит запрещать враждебные правительственные структуры других государств, в том числе КСИР. При этом в МВД отметили, что не собираются проводить принятие этого закона в ускоренном порядке. Источники The Times сообщают, что документ пока не готов, но должен быть представлен в течение текущего года. По их данным, Министерство иностранных дел и разведка MI6 не слишком одобряют план запрета КСИР в Великобритании, так как, по их мнению, это может привести к разрыву дипломатических отношений в целом и высылке британских дипломатов из Тегерана.

29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили внести КСИР в список террористических организаций.

Яна Рождественская

