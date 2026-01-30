Росстат включил затраты на поездки в Дубай в привычные расходы россиян

Росстат обновил методику расчета инфляции. Теперь как привычные расходы будут учитываться туристические поездки. В частности, в расчет включили поездки в ОАЭ и на Черноморское побережье России. Эти направления решили учитывать в потребительской корзине, потому что они существенно выросли по спросу и расходам, пояснили «Известиям» в Росстате.

В начале года рост цен ускорился, притом сильнее обычного. Инфляция в январе приблизилась к 2%, по итогам месяца показатель может достичь 2,5%. В январе прошлого года инфляция была на уровне 1,2%, сообщил замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Часть скачка вызвана именно изменением состава учитываемых услуг, пишут «Известия».

При этом поездки в Турцию пока не включены в потребительскую корзину. По данным Ассоциации туроператоров России, эта страна остается лидером по популярности у россиян (7 млн поездок в год), однако ее доля снижается. В то же время ОАЭ вышли на второе место с 2,5 млн туристов за год. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в комментарии для «Известий» предположила, что Росстат включил ОАЭ в методику из-за устойчивого роста спроса на это направление, в то время как Турция теряет позиции. Что касается Черного моря, здесь отдыхает основная часть российских туристов, и учет таких поездок при расчете инфляции необходим, считают аналитики.