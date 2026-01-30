«В России каждый раз к годовщине катастрофы проходят масштабные события»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке «Дмитрий Лион. Идущие» в Образовательном центре Московского музея современного искусства в Ермолаевском переулке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия выставки "Графика Дмитрия Лиона" в Музее актуального искусства "ART4"

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Церемония открытия выставки "Графика Дмитрия Лиона" в Музее актуального искусства "ART4"

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Неделя памяти жертв холокоста проходила в этом году в 12-й раз. Напомню, что слово «холокост» происходит от греческого термина «всесожжение» или «шоа» на иврите, что значит «бедствие, катастрофа», — результат политики нацистской Германии по планомерному уничтожению европейских евреев. Жертвами холокоста стали около 6 млн граждан Европы.

Почему сейчас? 27 января советская армия освободила лагерь уничтожения Аушвиц, польский Освенцим. А как рассказал мне Александр Генцис, президент Российского еврейского конгресса (РЕК), именно в России каждый раз к годовщине катастрофы проходят настолько масштабные недельные события — до 500 мероприятий различной направленности.

«В Торе есть очень простая фраза, которая потом перешла во многие другие базовые религиозные книги: "Относись к ближнему своему так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе". Это не форма речи, это реальный принцип жизни. И мы говорим простые слова, мол, ребята, когда это нарушается, мы можем прийти к тому, что произошло с нами. Никогда больше это не должно повториться», — подчеркнул Александр Генцис.

Одно из мероприятий недели открылось только что в Образовательном центре Московского музея современного искусства в Ермолаевском переулке — выставка «Дмитрий Лион. Идущие». У этого удивительного графика столетний юбилей. Его серия работ «Благословите идущих» целиком основана на переосмыслении истории европейских евреев середины ХХ века. Разбросанные по плоскости бумаги черно-белые пятна и закорючки создают и ощущение мира еврейского местечка, и состояние всей вселенной. Куратор Елена Каменская при поддержке РЕК сумела подобрать лучшие произведения Лиона из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музея AZ, Музея современного искусства ART4 и выстроить экспозицию в традиции главных европейских еврейских музеев: узкие коридоры-лабиринты, выводящие на свет.

Дмитрий Буткевич