Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Определены пары дополнительного раунда play-off Лиги чемпионов

30 января в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка дополнительного раунда play-off Лиги чемпионов — престижнейшего европейского футбольного клубного турнира. По ее итогам были сформированы следующие пары:

  1. «Монако» сыграет с «Пари-Сен-Жермен»;
  2. Стамбульский «Галатасарай» — с туринским «Ювентусом»;
  3. Лиссабонская «Бенфика» — с мадридским «Реалом»;
  4. Дортмундская «Боруссия» — с «Аталантой» из Бергамо;
  5. Азербайджанский «Карабах» — с «Ньюкаслом»;
  6. «Брюгге» — с мадридским «Атлетико»;
  7. Норвежский «Будё-Глимт» — с миланским «Интером»;
  8. «Олимпиакос» из Пирея — с леверкузенским «Байером».

Победители первой и пятой пар получат в соперники на стадии 1/8 финала «Барселону» или лондонский «Челси». Победителям второй и шестой пар достанется либо «Ливерпуль», либо лондонский «Тоттенхем». Победителям третьей и седьмой пар — либо лиссабонский «Спортинг», либо «Манчестер Сити». Победителям четвертой и восьмой пар — либо лондонский «Арсенал», либо мюнхенская «Бавария».

Первые матчи состоятся 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет 30 мая в Будапеште.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все