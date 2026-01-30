Определены пары дополнительного раунда play-off Лиги чемпионов
30 января в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка дополнительного раунда play-off Лиги чемпионов — престижнейшего европейского футбольного клубного турнира. По ее итогам были сформированы следующие пары:
- «Монако» сыграет с «Пари-Сен-Жермен»;
- Стамбульский «Галатасарай» — с туринским «Ювентусом»;
- Лиссабонская «Бенфика» — с мадридским «Реалом»;
- Дортмундская «Боруссия» — с «Аталантой» из Бергамо;
- Азербайджанский «Карабах» — с «Ньюкаслом»;
- «Брюгге» — с мадридским «Атлетико»;
- Норвежский «Будё-Глимт» — с миланским «Интером»;
- «Олимпиакос» из Пирея — с леверкузенским «Байером».
Победители первой и пятой пар получат в соперники на стадии 1/8 финала «Барселону» или лондонский «Челси». Победителям второй и шестой пар достанется либо «Ливерпуль», либо лондонский «Тоттенхем». Победителям третьей и седьмой пар — либо лиссабонский «Спортинг», либо «Манчестер Сити». Победителям четвертой и восьмой пар — либо лондонский «Арсенал», либо мюнхенская «Бавария».
Первые матчи состоятся 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет 30 мая в Будапеште.