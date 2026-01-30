Бывшему мэру Нижнекамска Рамилю Муллину продлили арест до апреля 2026 года

Набережночелнинский городской суд Татарстана продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему мэру Нижнекамска Рамилю Муллину. Он останется в СИЗО до 3 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба суда

Фото: пресс-служба Набережночелнинского суда

Рамиль Муллин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд указал, что инкриминируемые деяния относятся к категории тяжких и затрагивают интересы государственной власти и органов местного самоуправления.

Обвиняемый и его защитники возражали против продления ареста и просили избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. Суд ходатайство стороны защиты не удовлетворил.

Ранее сообщалось, что Рамиля Муллина задержали 3 декабря 2025 года. По версии следствия, он причастен к махинациям с выплатами контрактникам СВО. Он похитил не менее 24,7 млн руб. из бюджета Нижнекамского района и 11,2 млн руб., выделенных РОГО ДОСААФ Татарстана.

Анна Кайдалова