Набережночелнинский городской суд заключил под стражу бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, он будет находиться в СИЗО до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Суд отправил экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина в СИЗО до 3 февраля

По версии следствия, в период с ноября 2024 по февраль 2025 года Рамиль Муллин совместно с неустановленными должностными лицами похитил не менее 24,7 млн руб. из бюджета Нижнекамского района и 11,2 млн руб., выделенных РОГО ДОСААФ Республики Татарстан. Средства были предназначены для оплаты услуг по рекрутингу персонала.

Как стало известно в ходе заседания, бывший глава Нижнекамского района «привлекал» контрактников, которые сами шли на СВО и отвечал за «рекрутские» выплаты. Каждому, кто приводил в военкомат нового бойца, чиновники выделяли до 150 тыс. руб..

Связанный с экс-мэром предприниматель Ахатов якобы нашёл больше 150 человек, готовых пойти на СВО по контракту. Следствие выяснило, что они шли на фронт добровольцами и даже не знали, что их кто-то привлёк. За полгода фигуранты Муллин и Ахатов обналичили таким образом почти 25 млн руб.

Экс-главу Нижнекамска обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Рамиль Муллин свою вину не признал. На судебном заседании его адвокаты возражали против ареста, указывая на отсутствие достаточных правовых и фактических оснований.

