Орешкин: школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ

Школьные домашние задания практически потеряли традиционный смысл из-за распространения технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Любую задачку можно сфотографировать телефоном, — сказал господин Орешкин (цитата по ТАСС), — и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ». Школьнику остается только переписать результат в тетрадь, добавил он.

Максим Орешкин подчеркнул, что эффект от использования ИИ не ограничивается негативными аспектами. Современные технологии также расширяют возможности для системы образования: они позволяют понимать особенности каждого ребенка, создавать план развития его потенциала. Господин Орешкин предположил, что страны, которым удастся «правильно внедрить искусственный интеллект» в систему образования, «сделают очень мощный рывок вперед».