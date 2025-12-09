Роман Ротенберг не взял в сборную «России 25» ни одного хоккеиста СКА

Бывший главный тренер СКА и наставник сборной «России 25» Роман Ротенберг не взял в национальную команду на Кубок Первого канала ни одного игрока петербургской команды. Игры пройдут с 9 по 14 декабря, наши молодые хоккеисты сыграют с командами Беларуси и Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Теперь в окончательной заявке сборной больше всего игроков московского «Динамо» — четыре. В столичном клубе господин Ротенберг входит в Совет директоров. По три хоккеиста из «Авангарда», «Ак Барса», ЦСКА, «Торпедо» и «Северстали».

Отметим, что наша национальная команда отстранена от турниров под МОК и IIHF в связи с санкциями. Кубок Первого канала, который в этом году пройдет в Новосибирске, остается для сборной одной из немногих международных площадок.

Андрей Маркелов