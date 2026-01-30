МИД РФ направил ФРГ ноту из-за задержания россиянина за помощь Донбассу

Москва направила Берлину ноту из-за задержания в Германии гражданина России Сурена Абаджана по обвинению в поставке гуманитарных грузов на Донбасс. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов. Держим вопрос в поле самого пристального внимания»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Сурена Абаджана задержали на прошлой неделе. Его вместе с напарником, гражданином ФРГ Фалько Х., заподозрили в помощи в поставках медикаментов в ДНР и ЛНР. По версии следствия, с 2016 года они занимали руководящие должности в объединении, которое организовывало поставки гуманитарных грузов, медизделий и беспилотников. В Федеральной прокуратуре ФРГ уточняют, что задержанные действовали в интересах «вооруженных формирований» Донбасса. Абаджан, утверждает следствие, направил свыше €14 тыс. в ДНР и ЛНР и оплачивал перевозку грузов для местных «формирований».