В Германии задержали россиянина и немца за поставки лекарств в ДНР и ЛНР

В Германии задержали гражданина России Сурена А. и гражданина ФРГ Фалько Х. за помощь в поставках медикаментов в ДНР и ЛНР. Об этом сообщила Федеральная прокуратура страны в пресс-релизе.

Задержания прошли в округах Даме-Шпревальд и Меркиш-Одерланд в федеральной земле Бранденбург. Одновременно были проведены обыски по месту жительства подозреваемых.

По версии следствия, Сурен А. и Фалько Х. с 2016 года занимали руководящие позиции в объединении, которое организовывало поставки гуманитарных грузов и медицинских изделий, а также беспилотников. Они действовали в интересах «вооруженных формирований» Донецкой и Луганской народных республик.

Сурен А. направил свыше 14 тыс. евро в ДНР и ЛНР и оплачивал перевозку грузов для местных «формирований». Фалько Х., как утверждает прокуратура, неоднократно посещал Донбасс для взаимодействия с их представителями, принимал заявки на поставки и участвовал в распределении грузов на месте.

В ближайшее время задержанных доставят к следственному судье Федерального суда Германии, который огласит ордера на арест и примет решение о мере пресечения. По этому делу 27 мая 2025 года прошли обыски в квартире другого человека в округе Даме-Шпревальд, а также в помещениях в Берлине и Бранденбурге.