В 2025 году курский завод буровых установок «Геомаш» сократил выручку и прибыль на треть

По итогам 2025 года выручка курского производителя бурового оборудования АО «Геомаш» снизилась на 31,3% — с 1,6 млрд до 1,1 млрд руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.

Аналогичная динамика зафиксирована и по чистой прибыли. В 2025 году компания получила 225 млн руб., что на 35,2% меньше показателя предыдущего года. В 2024 году чистая прибыль завода составляла 347 млн руб.

Одновременно сократилась дебиторская задолженность предприятия. Если по итогам 2024 года она оценивалась в 680 млн руб., то в 2025 году показатель снизился до 619,5 млн руб. Кредиторская задолженность при этом существенно не изменилась: в 2024 году она составляла 643 млн руб., в 2025 году — 663 млн руб.

Согласно раскрытым данным, размер уставного капитала АО «Геомаш» составляет 41,1 млн руб. Бенефициарными владельцами акций предприятия являются ООО «ЗБТ» (73,12%), Никита Бредихин (Вадимович) (24,90%), Вадим Бредихин (0,74%), а также физические лица, на долю которых приходится 1,24%. Все вышеуказанные входят в контур группы компаний «Кировский завод», который приобрел курское предприятие в феврале 2022 года.

ООО «Завод буровых технологий» (ЗБТ) зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2007 году. Специализируется на производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Гендиректор — Роман Кондратьев, которому принадлежить 28,5% доли общества. Крупнейший владелец в структуре собственности — ПАО «Кировский завод» (42,31%), затем идут ООО «Проинвест» (25%) и физлицо (4,14%). По итогам 2024 года выручка ЗБТ составила 1 млрд руб., снизившись на 3% год к году, а чистая прибыль сократилась на 64% — до 10,9 млн руб. ПАО «Кировский Завод» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и работает с 1992 года. Вид деятельности — аренда и управление нежилой недвижимостью. Гендиректор — Сергей Серебряков. Финансовые данные ПАО доступны до 2018 года. В тот период выручка компании составляла около 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 502 млн руб. Основным владельцем Кировского завода считается его председатель совета директоров Георгий Семененко, который до лета 2022 года также руководил концерном.

