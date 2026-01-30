Алтайское УФАС подозревает производителя военной формы в копировании бренда

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Алтайскому краю проверит деятельность одной из местных компаний, которая занимается пошивом одежды для военных. Производителя заподозрили в незаконном копировании товарного знака Zaslon, сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном УФАС сообщили, что служба получила запрос от предпринимателя из Удмуртской Республики, который выпускает военную и тактическую одежду под брендом Zaslon. По мнению производителя, предприятие-конкурент — ООО «УК Воин» начало продажи на маркетплейсе своей продукции, но под аналогичным брендом Zaslon и с приставкой «дисконт».

«Зная о наличии конкурента, раскрутившего спорное обозначение, общество в 2023 году зарегистрировало право на товарный знак Zaslon и в последствии компания инициировала судебные иски о запрете использования обозначения. Кроме того, позже ООО «УК Воин» продало право на товарный знак другому предпринимателю, который также продолжил запрещать использовать данный бренд», — рассказали в ведомстве.

Алтайское краевое УФАС в действиях компании усмотрело признаки недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием товарного знака с целью вытеснения с рынка предпринимателя из Удмуртской Республики. Антимонопольный орган по признакам нарушения Закона «О защите конкуренции» возбудил дело, ведется проверка.

Лолита Белова