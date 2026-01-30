Экс-глава Красноярского края выступит свидетелем в суде над бывшим депутатом

Сегодня в Красноярском краевом суде продолжилось рассмотрение жалобы защиты на приговор бывшему депутату регионального парламента Александру Глискову, получившему 10 лет колонии по делу о взятке. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов о вызове в качестве свидетеля бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского (возглавлял регион в 2014-2017 годах), рассказали в пресс-службе суда. Следующее заседание назначено на 13 февраля.

Приговор Александру Глискову вынесли в октябре 2024 года. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначили 10 лет строгого режима и штраф 10 млн руб. Как указывается в материалах дела, в 2017 году депутат через посредника требовал у заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (находится в собственности региона) взятку в 5 млн руб., обещая ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Александр Глисков, по версии следствия, получил через посредника только первый транш взятки в 1 млн руб.

В мае 2025 года коллегия Красноярского краевого суда подтвердила законность приговора, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, настаивающей на невиновности экс-депутата. В декабре 2026 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) вернул уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Илья Николаев