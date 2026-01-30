Отклонен иск бывшего зэка о взыскании с красноярской прокуратуры 111 трлн рублей

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) отказал в удовлетворении административного иска бывшего заключенного о взыскании 111 трлн руб. и девяти копеек с прокуратуры Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее осужденный обратился в Центральный райсуд Красноярска. Согласно материалам дела, истец отбывал наказание в исправительной колонии Красноярского края и обратился с жалобой в прокуратуру на действия администрации учреждения. По итогам проверки надзорное ведомство подтвердило жалобу, в связи с чем на имя начальника ИК был вынесен протест.

Однако, согласно материалам суда, заявитель потребовал признать «незаконным бездействия должностных лиц надзорного ведомства, ссылаясь на несообщение ему о результатах прокурорской проверки». Таким образом, согласно оценке бывшего зэка, ему были причинены нравственные страдания.

«Суд кассационной инстанции оставил обжалованные судебные акты без изменения, не усмотрев оснований для признания незаконными действий (бездействия) органов прокуратуры и наличия у осужденного морального вреда», — говорится в сообщении.

Александра Стрелкова