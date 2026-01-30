Контрабанда во имя отца и сына
Продлен арест имущества сына «крабового короля» Олега Кана
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста имущества бывшего директора ООО «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана, сына скандально известного сахалинского предпринимателя Олега Кана, которого в СМИ называют «крабовым королем». Как и отец, он заочно предстанет перед судом по обвинению в контрабанде биоресурсов и по другим преступлениям.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Фрунзенский районный суд Владивостока постановил ходатайство удовлетворить частично, продлить срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом сроком на шесть месяцев»,— сообщила “Ъ” руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
Арест на собственность Александра Кана наложен в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу. Младший Кан, как и отец, обвиняется в контрабанде краба (ч. 3 ст. 226.1 УК), уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК), а также участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК).
По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра Кана, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания» контрабандой поставлял живого краба в Японию, Республику Корея и КНР.
Всего незаконно вывезено более 3 тыс. т краба на сумму более 2,6 млрд руб. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 млн руб.
Уголовное дело в отношении Александра Кана будет рассматриваться Фрунзенским райсудом Владивостока. Процесс, начало которого назначено на 5 февраля, будет заочным — Кан-младший находится в международном розыске. Ранее дело направлялось на рассмотрение в Южно-Сахалинский городской суд, но суды вышестоящих инстанций вернули его во Владивосток.
В декабре прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока по второму уголовному делу заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима рыбопромышленника Олега Кана, которого СМИ называют «крабовым королем». Это наказание включает в себя ранее вынесенный приговор 17 лет за организацию убийства, совершенного в 2010 году во Владивостоке. Теперь Олег Кан также признан виновным в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и контрабанде.
21 марта 2024 года Арбитражный суд Приморья признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу Российской Федерации с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, подконтрольных ему, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб. В рамках возмещения этой суммы в доход государства были обращены четыре земельных участка и два дома Александра Кана.