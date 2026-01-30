Контрабанда во имя отца и сына

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста имущества бывшего директора ООО «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана, сына скандально известного сахалинского предпринимателя Олега Кана, которого в СМИ называют «крабовым королем». Как и отец, он заочно предстанет перед судом по обвинению в контрабанде биоресурсов и по другим преступлениям.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Фрунзенский районный суд Владивостока постановил ходатайство удовлетворить частично, продлить срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом сроком на шесть месяцев»,— сообщила “Ъ” руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.

Арест на собственность Александра Кана наложен в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу. Младший Кан, как и отец, обвиняется в контрабанде краба (ч. 3 ст. 226.1 УК), уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК), а также участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК).

По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра Кана, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания» контрабандой поставлял живого краба в Японию, Республику Корея и КНР.

Всего незаконно вывезено более 3 тыс. т краба на сумму более 2,6 млрд руб. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 млн руб.

Уголовное дело в отношении Александра Кана будет рассматриваться Фрунзенским райсудом Владивостока. Процесс, начало которого назначено на 5 февраля, будет заочным — Кан-младший находится в международном розыске. Ранее дело направлялось на рассмотрение в Южно-Сахалинский городской суд, но суды вышестоящих инстанций вернули его во Владивосток.

В декабре прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока по второму уголовному делу заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима рыбопромышленника Олега Кана, которого СМИ называют «крабовым королем». Это наказание включает в себя ранее вынесенный приговор 17 лет за организацию убийства, совершенного в 2010 году во Владивостоке. Теперь Олег Кан также признан виновным в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и контрабанде.

21 марта 2024 года Арбитражный суд Приморья признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу Российской Федерации с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, подконтрольных ему, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб. В рамках возмещения этой суммы в доход государства были обращены четыре земельных участка и два дома Александра Кана.

Алексей Чернышев, Владивосток