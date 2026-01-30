Песков напомнил, кто был инициатором встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский хотел встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, а не наоборот. Россия предлагала в качестве места переговоров Москву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ ему президент Путин ответил: "Мы готовы, но только в Москве". Здесь очень важно это помнить»,— сказал господин Песков на брифинге. По приезде в столицу России господину Зеленскому обещали гарантии безопасности и условия работы.

Так представитель президента РФ прокомментировал приглашение Владимира Путина в Киев. «Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому»,— уточнил Дмитрий Песков.