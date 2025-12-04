Европа надавит черным списком

ЕС добавил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег. Об этом говорится в официальном релизе Еврокомиссии. Законодатели ЕС неоднократно призывали ЕК внести Россию в реестр стран с высоким уровнем коррупции и финансированием терроризма. В 2022 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF — не стала включать Москву в подобную базу из-за протеста стран БРИКС. Но через год приостановила ее членство в организации. Теперь же ЕС создал новый орган для работы над собственным перечнем — Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). В него и попала Россия.

Включение в такой реестр может ударить по внешним связям России, отмечает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Насколько мне известно, России не предъявлялись претензии за участие в отмывании денег, по крайней мере, пока. Если Европейский союз решит использовать этот инструмент давления, то доказательства для этой цели им не потребуются.

Какие могут быть последствия? Видимо, затруднение международных трансакций, но только в том случае, если ограничения заденут не только Россию, но и третьи страны, которые являются нашими контрагентами. Это может ударить по цепочке, если санкции будут применяться и к тем, кто сотрудничает с российскими банками».

Согласно релизу Еврокомиссии, решение о включении России в «отмывочный» реестр принято на основе технического анализа, информации от органов ЕС и данных из открытых источников. При этом включение в черный список еще должны утвердить члены Европарламента и Совета ЕС. У них будет месяц на изучение документа. Затем контроль за финансовыми операциями Москвы ужесточится, пишут Politico и Le Monde. Прежде всего, в зоне риска окажется банковская система страны, подчеркивает руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро «А-ПРО» Дмитрий Дворецкий: «Законодательство FATF является весьма специализированным. Это anti-money laundering, то есть оно направлено против отмывания незаконных денежных средств, доходов. Во включении России в черный список, наравне, например, с Ираном, Северной Кореей, нет ничего хорошего. Особенно для банков, так как это ударит по их возможности продолжать свое сотрудничество с иностранными финансовыми организациями.

Внутри России банки продолжат взаимодействовать между собой через корсеть Центрального банка — РЦБ. В каждой финансовой организации существует подразделение, которое занимается корреспондентскими счетами nostro и loro. И когда страна попадает в черный список, это означает, что ее законодательство не соответствует принятым стандартам по так называемым 40 общим и семи специальным рекомендациям FATF. И тогда взаимодействие с этой страной, с любым финансовым институтом в первую очередь совершается по линии AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег). Но введенные санкции на самом деле пострашнее, чем черный список FATF. С точки зрения бизнеса будет сложнее. Компании, осуществляя операции из Российской Федерации, в любом случае используют банковские счета».

В октябре 2024 года Росфинмониторинг сообщал, что Россия добросовестно выполняет обязательства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако в том же году рейтинг страны был понижен до уровня «частичное соответствие» по рекомендации Международной организации по борьбе с отмыванием денег.

