В Курганской области задержали двух жителей Татарстана, перевозивших особо крупную партию синтетических наркотиков. Они купили 3 кг мефедрона в Челябинской области и намеревались продать его в Нижневартовске, сообщает «Ъ Южный Урал» со ссылкой на УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ задержала наркокурьеров из Татарстана с тремя килограммами мефедрона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ФСБ задержала наркокурьеров из Татарстана с тремя килограммами мефедрона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщается, что наркотики были спрятаны под днищем автомобиля. Курьеров остановили и изъяли 6 свертков с запрещенным веществом.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд поместил фигурантов под стражу.

Анна Кайдалова