ФСБ задержала наркокурьеров из Татарстана с тремя килограммами мефедрона
В Курганской области задержали двух жителей Татарстана, перевозивших особо крупную партию синтетических наркотиков. Они купили 3 кг мефедрона в Челябинской области и намеревались продать его в Нижневартовске, сообщает «Ъ Южный Урал» со ссылкой на УФСБ России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сообщается, что наркотики были спрятаны под днищем автомобиля. Курьеров остановили и изъяли 6 свертков с запрещенным веществом.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд поместил фигурантов под стражу.