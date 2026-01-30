ФСБ задержала в Курганской области наркокурьеров из Татарстана с 3 кг мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали двух жителей Республики Татарстан с особо крупной партией синтетических наркотиков. Они перевозили запрещенный груз из Челябинской области в Ханты-Мансийский округ, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, сообщники купили в Челябинской области 3 кг мефедрона и намеревались продать его в Нижневартовске. Расфасованный груз курьеры спрятали под днищем автомобиля. На территории Курганской области их остановили сотрудники ФСБ. В машине обнаружили и изъяли 6 свертков с наркотическим веществом.

Следственное подразделение курганского УФСБ возбудило в отношении задержанных уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.