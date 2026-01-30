Полиция задержала подростка, выстрелившего в прохожую из пневматики у «Академ-Парка»

Полиция задержала 16-летнего местного жителя по подозрению в хулиганской выходке, из-за которой у ТРК «Академ-Парк» была ранена случайная прохожая, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемый нигде не работает и не учится. На следствии он утверждал, что стрелял наугад в разные стороны из пневматического пистолета. Пуля, попавшая в 22-летнюю петербурженку, якобы срикошетила.

Несмотря на объяснения, в отношении подростка возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Пострадавшая с ранением щеки была отправлена на амбулаторное лечение.

Андрей Маркелов