СК возбудил дело после ранения петербурженки из пневматического пистолета

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента на Гражданском проспекте, где петербурженка получила ранение в лицо из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба городского управления СК по Петербургу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что личности участников нападения установлены, и совместно с полицией проводятся мероприятия по их задержанию. Инцидент случился 28 января у ТРК «Академ-Парк».

По словам пострадавшей, перед ранением она видела рядом группу подростков, один из них держал в руках пистолет. После происшествия молодые люди скрылись. Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали происшествия.

Андрей Маркелов

