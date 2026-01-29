СК возбудил дело после ранения петербурженки из пневматического пистолета
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента на Гражданском проспекте, где петербурженка получила ранение в лицо из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба городского управления СК по Петербургу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве подчеркнули, что личности участников нападения установлены, и совместно с полицией проводятся мероприятия по их задержанию. Инцидент случился 28 января у ТРК «Академ-Парк».
По словам пострадавшей, перед ранением она видела рядом группу подростков, один из них держал в руках пистолет. После происшествия молодые люди скрылись. Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали происшествия.