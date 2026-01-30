Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лукашенко призвал «не париться» из-за возможной замены человека ИИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» в Минске. Там он обсудил с гендиректором предприятия Сергеем Аваковым возможности искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не надо нам "париться" и поститься по поводу того, что "Ах, искусственный интеллект. Завтра мы будем не нужны, все!"»,— убежден господин Лукашенко (цитата по БелТА). Он также призвал спокойно воспринимать развитие технологий.

Сергей Аваков, в свою очередь, заметил, что ИИ не удастся заменить человека. По его словам, это очень широкое понятие, некая система принятия решения. «Так что нас не заменит никакой "интеллект"»,— согласился белорусский президент.

