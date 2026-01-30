Грузия обвинила Эстонию и ЕС в «международном мошенничестве»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, который, согласно конституции парламентской республики, считается вторым лицом в государстве, обвинил эстонские власти, а также руководство ЕС в том, что самые влиятельные грузинские НКО, не пожелавшие регистрироваться в Министерстве юстиции Грузии, согласно грузинскому закону об иностранных агентах, «перезарегистрировались в Эстонии». Передает грузинский ресурс Imedinews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

При этом господин Папуашвили продемонстрировал в эфире проправительственного телеканала Imedi фото полуразрушенного строения барачного типа близ Таллина, где, по его словам, зарегистрировалась самая влиятельная грузинская неправительственная организация Transparency International — Georgia и ряд других НКО, а также несколько оппозиционных СМИ.

«Это эстонский офис Transparency International — Georgia. Это также эстонский офис "Европейской орбиты". По тому же адресу находится эстонский адрес так называемого СМИ, а на самом деле инструмента пропаганды — Publika, а также еще нескольких подобных организаций»,— заявил спикер, демонстрируя фото.

Господин Папуашвили назвал происходящее «международным мошенничеством». Он обвинил власти Эстонии в «неуважении к грузинскому народу» и возложил основную ответственность «за мошенническую схему» на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, которая в прошлом занимала пост премьер-министра Эстонии.

С 2024 года грузинские власти поэтапно ужесточали законодательство в отношении НКО и СМИ, финансируемых западными фондами. Действующая редакция закона «О грантах» позволяет любым организациям, зарегистрированным в Грузии, получать гранты только с согласия правительства. По этой причине местные НКО и СМИ предпочли перерегистрироваться и открыть счета в Эстонии, а также в соседней Армении, куда доноры уже перечисляют деньги не организациям, а физическим лицам — сотрудникам этих СМИ и НКО.

Георгий Двали, Тбилиси