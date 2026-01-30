Губернатор Кузбасса обсудил ситуацию в Прокопьевском ПНИ с общественниками

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сегодня, 30 января, собрал общественный совет по ситуации в Прокопьевском психоневрологическом интернате (ПНИ), где накануне стало известно о смерти девяти постояльцев. По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками медицинского учреждения в ПНИ создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Илья Середюк

Отметив, что власти региона сразу отреагировали на ситуацию в ПНИ и с 24 января в медицинском учреждении работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, господин Середюк сообщил, что пока никаких оценок случившемуся не будет. В то же время он призвал участников заседания высказываться на тему предотвращения подобных инцидентов и заявил, что «разбирательство случая с Прокопьевским ПНИ будет открытым».

Председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Кузбасса Людмила Суркова, представившаяся также как председатель отраслевой профсоюзной организации, сообщила, что хорошо знает проблему Прокопьевского ПНИ, который «все годы является сложным учреждением, где нет понимания между руководством и коллективом». Она также отметила такие общие для ПНИ проблемы, как невысокий уровень зарплат и, как следствие, недокомплект персонала, когда опытные, с призванием работать в соцзащите, кадры уходят, а молодые работать не хотят.

Член совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона Ирина Федорова оценила произошедшее в Прокопьевском ПНИ «как часть сбоя системы». По ее словам, он был вызван централизацией учреждений социальной защиты, школ и больниц в руках государственной власти и отдалением управления от объектов этого управления — «вы все забрали себе». Тогда как в местном самоуправлении руководитель профильного управления если не каждую неделю, то раз в месяц посещает вверенные ему учреждения и в курсе дел в них.

По мнению госпожи Федоровой, предотвратить подобные инциденты можно общественным контролем, который, к примеру, действует в системе школьного образования в виде родительских комитетов и общественных советов, а также с помощью общественной аттестации руководителей учреждений соцзащиты.

Игорь Лавренков, Кемерово