Присяжные оправдали одного из двоих обвиняемых в убийстве курганского журналиста

В Челябинском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу об убийстве главного редактора «Курганские вести» Владимира Кирсанова, произошедшего в 2001 году. Оправдан подсудимый Иван Курпишев по всем инкриминируемым преступлениям, а Александр Штингер — признан виновным частично.

Ивана Курпишева следствие подозревало в убийстве не только Владимира Кирсанова, но еще двух человек — бизнесменов Вахида Закриева и Сурена Арутюняна в 2003-м и 2008 году соответственно. Его выпустили из-под стражи в зале суда. Александра Штингера также обвиняли в мошенничестве при оказании адвокатских услуг.

В ближайшее время на основе вердикта коллеги присяжных суд должен вынести приговор Александру Штингеру. Он остается под стражей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», дело рассматривается в Челябинском областном суде с ноября 2025 года. По версии следствия, Владимира Кирсанова убили в собственном гараже на территории гаражного строительного кооператива №28 в Кургане из-за статьи о связях регионального правительства с ОПГ «Локомотив». До сих пор тело журналиста не найдено.