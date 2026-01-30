В нижегородских структурах СИБУРа сменилось руководство

Генеральным директором «СИБУР-Нефтехим» назначен Андрей Парамонов, прежний руководитель предприятия Николай Дудукалов стал генеральным директором «СИБУР-Кстово» и «РусВинил». Об этом сообщили в СИБУРе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сибур Фото: Сибур

Господин Парамонов перешел на дзержинское предприятие в рамках плановой ротации, ранее он занимал руководящие должности в «ЗапСибНефтехим», «СИБУР Тобольск», «СИБУРинтех» и Амурском ГХК.

Николай Дудукалов занимал должность генерального директора «СИБУР-Нефтехим» с 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», на предприятиях нефтехимического холдинга также началась оптимизация персонала, которая затронет не более 1% от общей численности сотрудников кластера.

Владимир Зубарев