СИБУР сократит не более 1% сотрудников в Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе нижегородского кластера СИБУРа, на предприятиях нефтехимического холдинга проходит определенная оптимизация. В частности, не продлеваются трудовые договора с сотрудниками, которые ранее привлекались по срочным контрактам на проектную работу. Не продление договоров в компании объяснили достижением целей по программам интеграции «СИБУР-Кстово» и «РусВинила» и инфраструктурным проектам.

Одновременно в СИБУРе пересматривают оргструктуру вспомогательных подразделений, относящихся к административно-управленческому персоналу.

«Изменения затрагивают не более 1% от общей численности сотрудников кластера. Производственный персонал, обеспечивающий основную операционную деятельность предприятий, данные решения (о сокращении кадров -Ъ) не затрагивают», — пояснили в пресс-службе. Всего в нижегородских компаниях СИБУРа заняты около полутора тысяч работников.

В управлении по труду и занятости населения Нижегородской области добавили, что к ним не поступала информация о планируемом сокращении численности или штата работников АО «Сибур-Нефтехим».

Иван Сергеев