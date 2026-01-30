Зюганов обратился к администрации президента из-за акции по дискредитации КПРФ

КПРФ подверглась провокации, в которой участвовали журналисты, заявил глава партии Геннадий Зюганов. 28 января в здании ТАСС проходила пресс-конференция КПРФ, посвященная созданию общественного комитета за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам господина Зюганова, на нее были направлены журналисты с заготовленными провокационными вопросами.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время пресс-конференции журналисты, в частности, спрашивали руководителя партии о «маргиналах» в рядах сторонников партии и о проявлениях нелояльности. В вопросах, например, упоминалась депутат Госдумы Анастасия Удальцова — жена осужденного за оправдание терроризма Сергея Удальцова. Также был задан вопрос о моральном облике партии: журналистка обвинила одного из членов КПРФ в том, что он «привел эскортницу в здание Госдумы», а другого — в том, что он попал на фотографию «интимного характера» с молодым человеком. В итоге партийцы были вынуждены прервать пресс-конференцию.

«Ну, я обращаюсь официально к администрации президента, кто занимается журналистикой и политической работой: ну если мы договорились вместе сражаться, зачем вы вытаскиваете это дерьмо в ходе того, когда создается уникальный комитет за освобождение, за защиту?» — сказал председатель КПРФ на очередном общероссийском партийном собрании.

Геннадий Зюганов настаивает, что произошедшее на пресс-конференции должно быть расследовано. «Если под этим знаменем партия власти собирается идти на выборы, то это не выборы,--заявил лидер коммунистов.--Это худшее из ельцинских времен».

Господин Зюганов пригласил руководителей «подразделений» АП, отвечающих за СМИ, на встречу в Госдуму, где они смогут объясниться с депутатами КПРФ.

