Алькарас обыграл Зверева и впервые вышел в финал Australian Open

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карлос Алькарас стал первым финалистом Australian Open. В полуфинальном матче он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева.

Теннисисты провели на корте 5 часов 27 минут. Встреча стала самой продолжительной на этом турнире. Первые два сета остались за Алькарасом — 6:4, 7:6 (7:5). По ходу третьей партии испанец взял медицинский тайм-аут из-за судорог. В третьем и четвертом сетах победу на тай-брейках одержал Зверев — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). В решающей пятой партии немецкий теннисист не смог подать на матч при счете 5:4. Алькарас выиграл сет — 7:5.

Соперник испанца определится в матче между действующим победителем турнира Australian Open итальянцем Янником Синнером (2-й в мире) и десятикратным чемпионом мельбурнского мейджора сербом Новаком Джоковичем (4-й). Финал в мужском одиночном разряде состоится 1 февраля.

Карлос Алькарас впервые в карьере пробился в финал Australian Open. Ранее на этом турнире он доходил лишь до четвертьфинальной стадии. Для «Карьерного шлема» первой ракетке мира не хватает победы на мельбурнском мейджоре.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Общий призовой фонд соревнования составляет почти $75 млн.

Таисия Орлова