В Воронежской области за праздники из-за гололеда пострадали 182 человека

С 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года из-за гололеда пострадали 1 869 жителей Воронежской области. Из них 182 потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в минздраве региона.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

За этот же период зарегистрированы два случая обморожения, два переохлаждения и одна травма от падения оледенений. В стационар были доставлены трое. Общее число обращений в медучреждения региона достигло 5 434, из них 3 810 — в облцентре.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки в регионах Черноземья гололедицы не ожидается, но в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях прогнозируется снегопад.

За неделю с 18 по 24 декабря из-за гололеда пострадал 391 житель Воронежской области, 39 из них были госпитализированы.

Кабира Гасанова