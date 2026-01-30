В Ставрополе раскрыли убийство 17-летней девушки в 1997 году

Оперативники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, совершенном 28 лет назад, сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В апреле 1997 года 23-летний парень познакомился с несовершеннолетней, пригласил ее на свидание в квартиру знакомого в Ставрополе и во время конфликта задушил жертву руками. Он завернул тело в одеяло, погрузил в личный автомобиль и вывез на Старомарьевское шоссе, где бросил в траве в 50 метрах от ограды промышленного предприятия.

Преступление долго оставалось нераскрытым из-за отсутствия улик в конце 1990-х. Эксперты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД извлекли биологические следы с одежды погибшей и сформировали ДНК-профиль неизвестного, который внесли в учетную базу данных. В 2025 году следователи Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю сопоставили этот профиль с образцами и установили личность подозреваемого, который скрывался в регионе.

Полицейские провели задержание в Ставропольском крае, после чего мужчина дал полные признания, включая проверку показаний на месте преступления. И. о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Мартин Даниелян подтвердил успех операции на пресс-конференции «Победы26» в Ставропольском государственном аграрном университете 28 января 2026 года. Подозреваемый сейчас находится под следствием СК РФ; прокуратура направит дело в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу.

Эта история иллюстрирует системный подход ставропольских силовиков к "висячим" делам без срока давности. В Грачевском округе недавно раскрыли разбойное убийство 27-летней давности: 60-летний преступник сменил данные и прятался на Северном Кавказе. В Буденновске задержали фигуранта аналогичного дела 22-летней давности, также изменившего имя.

Станислав Маслаков