Мосгорсуд освободил директора «Гео-Гид» Дмитрия Картушина

Московский городской суд отказал прокуратуре, просившей продлить срок ареста нижегородскому предпринимателю Дмитрию Картушину (он был взят под стражу 3 октября 2025 года). Как рассказал его адвокат Александр Столповский, также суд не поддержал апелляционное представление прокурора о смене подсудности. Сторона обвинения хотела, чтобы гендиректора ООО «Гео-Гид» судили в Москве, а не в Нижнем Новгороде. Таким образом, были удовлетворены ходатайства защиты: Дмитрия Картушина освободили и решили перевести под домашний арест по нижегородскому адресу. Судить его будут в Нижнем Новгороде.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Дмитрий Картушин

Предпринимателя обвинили в хищении средств по госконтракту 2014 года, заключенному между Фондом социального страхования России и ООО «Гео-Гид» на проведение аудита ведомственных объектов недвижимости. За работы было заплачено 220 млн руб. Спустя десять лет после приемки работ следствие решило, что большая часть средств ФСС похищена, а реальная стоимость работ составляла 80 млн руб.

Дмитрий Картушин с обвинением в особо крупном мошенничестве не согласен и вину не признал. Он утверждал, что уголовное дело было возбуждено по заявлениям двух его бывших сотрудников и партнеров, которых он подозревал в организации покушения на свою жизнь в 2014 году (на предпринимателя напали с ножами и ранили, за покушение были осуждены только исполнители, охранники ЧОПа). Коммерсант пытался привлечь обоих партнеров к уголовной ответственности за заказ на его убийство. Те годами жаловались, что подрядчик якобы похитил средства ФСС при исполнении госконтракта. Правоохранительные органы долго не находили состава преступления в действиях обеих сторон, однако в отношении Дмитрия Картушина в прошлом году в УВД ЦАО Москвы все же возбудили уголовное дело. Срок давности по мошенничеству истек в декабре 2025 года, но директору «Гео-Гида» также вменили статью о легализации средств, полученных преступным путем.

Иван Сергеев