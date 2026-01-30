Елена Прочаковская вернулась на работу в администрацию главы Башкирии

Елена Прочаковская, в мае 2024 года признанная виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), вновь возглавила управление по социальным коммуникациям в администрации главы Башкирии. Об этом сообщает телеканал UTV, ссылаясь на саму госпожу Прочаковскую. Информация о ее должности начальника управления появилась и на сайте главы республики.

Руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская

До работы в Башкирии она трудилась старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ в мэрии Красногорска, которую до 2018 года возглавлял Радий Хабиров. В 2018 году вместе с руководителем переехала в Башкирию.

В начале 2024 года стало известно об уголовном деле в ее отношении. Следствие вменяло ей фиктивное трудоустройство знакомой на должности главного специалиста в МФЦ Красногорска, тогда как фактически зарплату за нее получала сама госпожа Прочаковская. Ущерб бюджету Красногорска превысил 758 тыс. руб.

В мае 2024 года Красногорский городской суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Вину она не признала. В августе 2024 года Московский областной суд оставил приговор в силе. В июне 2025 года с Елены Прочаковской сняли судимость.

Идэль Гумеров