Ижевск вошел в топ-10 городов России по снижению арендной ставки за год

Средняя арендная ставка в Ижевске в декабре составила 27 тыс. руб. в месяц. Год к году показатель снизился на 8%, сообщили в «Авито Недвижимость». Речь идет о рынке долгосрочной аренды. По средней стоимости съема жилья столица заняла 26-е место среди 40 крупных городов России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по стране ставка снизилась на 2%, до 35 тыс. руб. Сильнее всего стоимость съема квартиры снизилась в Туле (-14%), Липецке (-13%), Краснодаре и Челябинске (-10% в каждом), Сочи и Ростове-на-Дону (-9%), Москве и Ижевске (-8%).

«Средние цены в более чем половине городов исследования снизились из-за роста предложения жилья: на рынке появилось много доступных объектов,— сказал руководитель категории долгосрочной аренды “Авито Недвижимость” Константин Каменев. — При этом качественные варианты в удобных локациях сдаются все так же быстро, находя новых жильцов в среднем в срок до двух недель: арендодателям в этих случаях не приходится снижать цены и долго ждать».

По данным сервиса, предложение на рынке долгосрочной аренды в Ижевске увеличилось за год на 88%. По приросту столица Удмуртии заняла третье место среди крупных городов, уступив только Липецку (в 2,2 раза) и Екатеринбургу (+91%). В целом по стране предложение выросло в 39 городах.

Интерес к долгосрочной аренде в Ижевске вырос на 10%. Для сравнения, в Екатеринбурге прирост составил 16%, в Краснодаре — 9%. В целом по стране интерес к такому формату съема жилья снизился на 8%. Эксперты сервиса связывают общероссийскую динамику со снижением ставки ЦБ РФ, на фоне чего ипотека стала доступнее, и ряд граждан вернулись к вопросу покупки собственной квартиры.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%. В последний раз она снижалась 18 декабря — на 0,5 п. п. За примерно два года ставка спустилась на 5 п. п.

«Состояние рынка долгосрочной аренды в 2026 году будет зависеть от размера ключевой ставки: чем она будет ниже, тем доступнее станет ипотека и больше объектов вернутся в сегмент продажи. При таком сценарии предложений в аренде будет становиться меньше, а конкуренция между арендаторами вырастет»,— добавил господин Каменев.

Напомним, стоимость 1 кв. м в малогабаритных квартирах (до 32 кв. м) на вторичном рынке Ижевска за год выросла на 28%, до 112,7 тыс. руб. По приросту цены в этом сегменте столица Удмуртии заняла третье место среди крупных городов РФ.