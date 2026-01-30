В семи городах Челябинской области вновь объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Магнитогорске, Аше, Сатке и Златоусте после небольшого перерыва вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске, Коркино и Карабаше загрязняющие вещества будут скапливаться в приземном слое с 8:00 21 января. В остальных городах действие режима начнется с 5:00 1 февраля. Во всех муниципалитетах НМУ сохранятся до вечера понедельника — до 19:00 2 февраля. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Ранее режим неблагоприятных метеоусловий в городах региона объявляли до середины этой недели. В Челябинске и Коркино он действовал 17 дней.

Виталина Ярховска