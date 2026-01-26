В семи городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше, Сатке и Магнитогорске продлили действие режима неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов в воздухе метеоусловий первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске и Коркино, где режим действует с 12 января, продлили до 13 часов 28 января. До этого же времени загрязняющие вещества продолжат скапливаться в приземном слое атмосферы в Карабаше и Златоусте — здесь режим НМУ объявили с 19 января. В Аше и Сатке особый экологический режим сохранится до 22 часов 27 января, в Магнитогорске — до 13 часов 28 января. В этих городах он начинал действовать с 19 и 22 января соответственно.

Виталина Ярховска