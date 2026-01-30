«Каролина» победила «Юту» в матче НХЛ, Свечников набрал три очка

«Каролина Харрикейнс» одержал домашнюю победу над «Юта Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе «Каролины» три очка (два гола и результативная передача) набрали форвард Андрей Свечников и защитник Шейн Гостисбеер. Также заброшенной шайбой отметился Джордан Стаал. У «Юты» голы забили Джон-Джейсон Петерка и Майкл Каркон, Кайлер Ямамото отметился дважды.

В других матчах дня «Монреаль» на своем льду разгромил «Колорадо» — 7:3. Двумя результативными передачами отличился форвард хозяев Иван Демидов. Голевой пас на счету нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

Шайбы форвардов Матвея Мичкова и Никиты Гребенкина не спасли «Филадельфию» от гостевого поражения «Бостону». Встреча завершилась со счетом 6:3. У победивших гол забил нападающий Марат Хуснутдинов.

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1. Форвард гостей Максим Шабанов отдал голевой пас, прервав девятиматчевую серию без набранных очков. У «Рейнджерс» передачей отличился защитник Владислав Гавриков.

«Питсбург» дома победил «Чикаго» со счетом 6:2. С передачи форварда Евгения Малкина гол забил нападающий Егор Чинахов.

Голы нападающих Кирилла Капризова и Данилы Юрова помогли «Миннесоте» на своей площадке одолеть «Калгари». Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

«Нью-Джерси» дома оказался сильнее «Нэшвилла» в овертайме — 3:2. Результативной передачей отличился нападающий победившей команды Арсений Грицюк.

Таисия Орлова