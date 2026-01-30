С «Уралдорстроя» взыскали 100 млн рублей за плохой ремонт дороги

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с ООО «Уралдорстрой» 100,3 млн руб. за некачественный ремонт дороги в Нагайбакском районе. Решение принято 29 января, сообщает пресс-служба суда.

Надзорное ведомство требовало с подрядчика 73,4 млн руб. возмещения ущерба и 24 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Деньги взыскивались в пользу министерства дорожного хозяйства и транспорта области.

Контракт на реконструкцию трассы Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык был исполнен в 2022 году. Общая стоимость составила 564 млн руб. Позже прокуратура выяснила, что «Уралдорстрой» использовал дешевые материалы, не прописанные в сметной и проектной документации. При этом миндортранс региона принял и оплатил работы в полном объеме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2025 года Центральный районный суд Челябинска признал виновным владельца и директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Следствие и суд установили, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам.

Виталина Ярховска