Провайдеры подали более 300 заявок на размещение сетей связи в домах ПИК

Интернет-провайдеры подали 330 запросов на размещение сетей связи в домах застройщика ПИК. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«ООО "Ловител" до 11 февраля 2026 года разработает порядок доступа к кабельной канализации»,— уточнили в ФАС. Компания, входящая в группу застройщика, ограничивала доступ других операторов к размещению сетей в домах ПИК.

Предписание ФАС для застройщика о недискриминационном доступе к сети было вынесено 19 января. ПИК должна была выполнить его в течение десяти дней с момента получения, в противном случае группе грозил штраф до 500 тыс. руб. Как говорили в ведомстве, для согласования строительства сетей связи управляющие компании проведут осмотры общего имущества и предоставят провайдерам техническую документацию до 16 февраля.